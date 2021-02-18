أسامة الأزهري: تعليقات الناس على الإفتاء حول تنظيم النسل تنم عن عدم فهم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن حديث دار الإفتاء حول تنظيم النسل صحيح تمامًا ولا شك فيه، منوهًا بأنه يكرر هذا الكلام في مختلف المحافل على مدى الثماني سنوات الماضية.

وأضاف الأزهري، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن دار الإفتاء لا تأتي بهذا الحديث من هوى، لكنه خلاصة بحث علمي أكاديمي عميق ونزيه على يد خبراء أكفاء أمناء على الدين.

وعن تعليقات الناس على فتوى الدار، ذكر أن الشخص فيهم يتصور أنه ينصر الحديث الشريف، لكن هذه التعليقات تنم عن عدم فهم وتكشف عن أزمة الفوضوية الفكرية الموجودة الآن.

وأفاد بأن القضية ليست مجرد مجيء الحديث، إذ أن صنعة العلم عند الأمة المحمدية أعمق بكثير من المجيء بالأحاديث النبوية، بل تعتمد على مراحل وإجراءات أولية خاصة بجمع النصوص القرآنية المتعلقة بهذه المسألة، لتأتي بعد ذلك مرحلة حسن ترتيب النصوص، ثم فهم دلالات الألفاظ، وبعد ذلك التفتيش عن المقصود منه.

وأكد صحة الحديث النبوي «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة»، لكنه لا يمدح الكثرة لذاتها وإنما مقيدة بشروط، مشيرًا إلى قول الرسول: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومِن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا، وكراهية الموت».

ولفت إلى الحديث الشريف: «.. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنة».