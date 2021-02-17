هاتريك مبابي يزين أرقام مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

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انتزع باريس سان جيرمان، فوزا تاريخيا (4 - 1) على برشلونة في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام القياسية نستعرضها في السطور التالية:

** باريس سان جيرمان بات أول فريق يهزم برشلونة على ملعب كامب نو في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ بايرن ميونخ في 2013.

** بات كيليان مبابي ثاني لاعب في دوري أبطال أوروبا يسجل ثنائية خارج الأرض ضد برشلونة في الأدوار الإقصائية، بعد فيرينك بوشكاش لريال مدريد في نصف نهائي 1959-60.

** أصبح مبابي مسجلا لأكثر من 20 هدفا في مختلف المسابقات للموسم الخامس على التوالي.

** أصبح مبابي ثالث لاعب يسجل ثلاثية في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة ، بعد فاوستينو أسبريلا لنيوكاسل وأندري شيفتشينكو لصالح دينامو كييف (كلاهما في 1997).

** باريس سان جيرمان بات مسجلا في 20 مباراة على التوالي خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، فقط ريال مدريد لديه سلسلة أكبر من التسجيل خارج أرضه (22 مباراة).