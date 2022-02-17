رئيسة المفوضية الأوروبية: ضخ استثمارات في إفريقيا على مدار الـ7 سنوات المقبلة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن مشروع «البوابة العالمية» يسعى إلى الاستثمار في الدول والاقتصاديات والشعوب، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى للاستثمار في البنى التحتية وتوصيل الأشخاص بالخدمات والسلع.

وأضافت دير لاين، خلال كلمة ضمن فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي عليه تأسيس وتعزيز الثقة المتبادلة مع إفريقيا، قائلة إن برنامج «البوابة العالمية» يفتح الباب أمام التدفق الهائل للاستثمار العام والخاص في القارة السمراء.

وأعلنت عن ضخ مجموعة من الاستثمارات في القارة الإفريقية على مدار الـ7 سنوات المقبلة، مناشدة الدول الإفريقية تحديد الاحتياجات الخاصة بها من أجل حسن اختيار مجالات الاستثمار.

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أن النمو الاقتصادي المستمر والمستدام مرتبط بالنفاذ إلى الطاقة ومصادرها، مؤكدة أن إفريقيا غنية بمصادر الطاقة البديلة كالشمس والرياح؛ وتمكن أوروبا من تحقيق النقلة المنشودة على أرض القارة السمراء.

وانطلقت، مساء اليوم الخميس، اجتماعات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، المنعقدة على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري في بروكسل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي تعقد على مدار يومي ١٧ و١٨ فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية/الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى ٢٠٣٠»، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال «خطة عمل القاهرة»، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.