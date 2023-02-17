كولر يعاين أرضية ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مباراة الأهلي والهلال

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على معاينة ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان قبل بداية المران الرئيسي للفريق اليوم، الجمعة؛ استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها عصر غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي عصر اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة الزرقاء الذى يستضيف مباراة الفريق أمام الهلال غدا السبت، طبقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي، السودان غدًا السبت عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة استعدادًا لمباراة الفريق أمام أسوان يوم 21 من الشهر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.