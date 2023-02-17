مسؤول أمريكي: لا خطة للقاء بايدن زيلينسكي أثناء زيارته بولندا

أكد منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية الأمريكية، جون كيربي أنه ليس على دراية بأي خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن بلقاء نظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي أثناء رحلته إلى بولندا.

وقال كيربي -في تصريحات صحفية وفق ما نقله موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الخميس/- إن بايدن يتطلع بشدة للقاء الرئيس البولندي ولشكر الشعب البولندي على الدعم المذهل الذي قدمه ليس فقط للقوات العسكرية الأمريكية في بولندا ولجهودنا في المساعدة لإيصال المساعدة الأمنية، ولكن أيضًا لكرم الشعب البولندي عندما يتعلق الأمر باستضافة أكثر من مليون لاجئ أوكراني.

وأشار إلى أن بولندا تقوم بالتأكيد بمجهودات جبارة فيما يتعلق بمساهماتها في هذا الوقت العصيب لأوكرانيا، ويريد بايدن بشدة إيصال هذه الرسالة شخصيًا إلى الشعب البولندي.

جدير بالذكر أن بايدن سيزور بولندا في 20 فبراير الجاري للقاء الرئيس البولندي أندريه دودا وقادة آخرين من المنطقة.