المصري يفوز على فريق الأمل برباعية وديا استعدادا لبيراميدز

فاز المصرى على فريق الأمل بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التجريبية التى اقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب فرع النادى ( الضواحى 1 - النادى الاجتماعى ) وذلك ضمن الاستعداد الفريق لمباراة بيراميدز بالأسبوع 19 من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء 22 فبراير الجارى على ستاد الجيش ببرج العرب.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأول بهدف سجله محمد جريندو ، وفى الشوط الثانى أضاف عماد الدين بوبكر وعبده يحيى وعمرو المرسى ثلاثة أهداف لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأول برباعية نظيفة.

لعب المصرى بتشكيل ضم كلا من :

عصام ثروت لحراسة المرمى ، زياد فرج ، عمرو موسى ، أحمد عماد ، حسين السيد ، ايزى ايميكا ، زياد كمال ، الياس الجلاصى ، حسن على ، جريندو ، عبد الرحيم دغموم .

وفى الشوط الثانى دفع حسام حسن بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقى ، لؤى فهمى ، عماد الدين بوبكر ، عمرو سعداوى ( السعيد كمال ) ، أحمد شداد ، محمد حسن الفيومى ، عبده يحيى ، الناشئ حسام حسن ( اكبوتو ) ، فرانك ايتوجا ( عمرو المرسي ) ، حسام جريشة .