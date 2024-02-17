إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل في أسوان

شهدت منطقة الصداقة القديمة وتحديدا بطريق طواحين الدهب بمدينة أسوان، انقلاب سيارة ربع نقل أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص.

وتفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الصداقة القديمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتيسر الحركة المرورية.

وعلى الفور، نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وبالمعاينة المبدئية والتحريات الأولية تبين المصابين وهم: بدر الدين حسن إدريس، 39 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وأسامة أدم موسى، 26 سنة، كسر باليد اليمنى، وصلاح أنور صلاح، 25 سنة، وإصابته بالصدر، ومبارك محمد محمد أدم، 23 سنة، وإصابته شبه كسر بالقدم اليسرى، وأيمن مصطفى كرم الله، 45 سنة، كسر بالفقرات العنقية، ومالك إدريس عبدالله، 38 سنة، اشتباه كسر بالحوض، وإبراهيم الوكيل سليم، 40 سنة، وإصابته اشتباه كدمات بالجسم، وماجد تايه، 27 سنة، اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وحسن عبدالله أبازيد، 23 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.