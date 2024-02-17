قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ مجلس الحرب الإسرائيلي يقود دولة الاحتلال إلى الهاوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، مساء الجمعة، أن مجلس الحرب يحاول إلقاء الاتهامات على مصر، تمامًا كما فعل فريق الدفاع عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأوضح أن فريق الدفاع الإسرائيلي زعم أن مصر تغلق معبر رفح، في حين أن مصر ردّت على كل هذه الإدعاءات، مناشدًا الفصائل الفلسطينية بأن تعلن ما إذا كان هناك إغلاق لمعبر رفح.

ولفت إلى اتهام إسرائيل مصر بتهريب السلاح إلى غزة، وكأن مصر ليس لديها من سلاح إذا هرّبته إلا الآر بي جي الذي استخدم قبل 50 عامًا في حرب أكتوبر ويُطوَّر ليصبح الياسين.

ودعا لعدم الانسياق وراء الأكاذيب والإدعاءات والمزاعم التي تروجها إسرائيل في هذا الصدد.