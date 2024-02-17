نجل محمود البزاوي يعترض على بوستر مسلسل «كوبرا» بسبب غياب والده

أبدى المخرج أكرم البزاوي نجل الفنان محمود البزاوي، غضبه من البوستر الرسمي لمسلسل "كوبرا" الذي طرحته قناة mbc مصر، منذ قليل، والذي تضمن صورة جماعية لأبطال العمل، فيما غاب والده الفنان محمود البزاوي.

شارك أكرم البوستر عبر حسابه بموقع فيسبوك، وعلق ساخرا: "بعد إذن الـmbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دورا كبيرا في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فياريت يكون موجود يعني".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها أكرم غضبه من غياب صورة والده من بوستر الأعمال التي يشارك فيها، فقد سبق وهاجم بوستر فيلم" كازبلانكا" لنفس السبب، ولكن تدارك بطل العمل، الفنان أمير كرارة، الموقف وتم تعديل البوستر.

يشار إلى أن قناة mbc مصر طرحت البوستر الدعائى الرسمى لمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، والمنتظر عرضه حصرياً على شاشة القناة ومنصة shahid، خلال شهر رمضان المقبل 2024.

ويقدم محمد إمام فى "كوبرا" دراما شعبية تتخللها الكوميديا والأكشن، ويشارك فى بطولته مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.