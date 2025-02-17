الزوارق الحربية الإسرائيلية تواصل إطلاق القذائف صوب رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الزوارق الحربية الإسرائيلية لا تتوانى عن إطلاق القذائف بشكل مستمر، خاصة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح في أقصى جنوب غزة، موضحا أنّ القذائف تُطلق باتجاه الشريط الساحلي والصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون ركوب البحر.

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أنّ المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية تجاه منازل وممتلكات المواطنين، مشيرا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق بعض الطلقات والأعيرة النارية في الهواء بحجة أنّ هناك فلسطينيين يقتربون من المناطق العازلة الممتدة على الشريط الشرقي لقطاع غزة.

وتابع: «هناك استمرار لدخول الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ تواصل الدخول عبر شريان الحياة الممتد من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة، والتي تأتي محملة بأنواع مختلفة من المساعدات منها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، فضلا عن الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الاثنين، إن مستشفيات القطاع استقبلت 13 شهيدًا (9 شهداء انتشال، و4 جدد)، و16 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و284 شهيدًا، و111 ألفًا و709 إصابات.