رئيس غرفة التطوير العقاري: لا توجد في مصر فقاعة عقارية

قال أكد النائب طارق شكري عضو مجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن مصر لم توجد بها فقاعة عقارية.

وأضاف خلال مداخلة مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ الفقاعة تعني حدوث تزاحم على السلطة، فيكون سعرها أكبر من قيمتها، وهو عكس الوضع القائم في مصر.

وأوضح أن هناك عروضًا تُقدَّم للمشترين على أحسن ما يكون، وبالتالي لا يحدث تنافس على السلعة لترتفع سعرها عن قيمتها.

وأشار إلى أن الفقاعة تحدث أيضًا مع وجود تمويل عقاري يُقدَّم بسهولة وبنسب تصل إلى 100% كما حدث في الولايات المتحدة في 2008، حيث كان يتم تمويل الوحدات بنسبة 105%، لافتًا إلى أن هذا الأمر يناقض الحالة المصرية.

وأفاد بأن العميل في مصر يدفع التكلفة من نفقته وبالتالي يكون حريصًا عليها، كما أن هناك عرضًا كبيرًا وبالتالي لا يحدث تسارع على السلعة.

وأكّد أن ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة أوجدت حالة من عدم التلاقي، بين السلعة وقدرة المستهلك على شرائها، وهي قدرة سجّلت تراجعًا في الفترات الماضية.

ونوه بأن هذا الأمر يدفع المطور العقاري ليقوم بدور البنك من خلال عملية تمويل طويل المدى لتعزيز قدرة العميل على الشراء.