 كوريا الجنوبية توقف استخدام تطبيق ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية توقف استخدام تطبيق ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي

سول - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 9:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 9:23 ص

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أنها أوقفت استخدام تطبيق ديب سيك الصيني للذكاء الاصطناعي في البلاد.

وبررت لجنة حماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية قرارها بسبب المخاوف المتعلقة بممارسات جمع البيانات التي يعتمدها التطبيق.

وقالت اللجنة إنه تم تعليق الخدمة المحلية لتطبيق ديب سيك في الساعة 6 من مساء السبت (0900 بتوقيت جرينيتش)، وأن التطبيق سيعود للعمل بعد "إجراء التحسينات والتعديلات" وفقا لقوانين حماية المعلومات الشخصية في البلاد.

وبحسب لجنة حماية المعلومات الشخصية، فإن ديب سيك تتعاون حاليا بنشاط مع سلطة حماية البيانات.

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