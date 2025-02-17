الرئيس اللبناني: متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غدا

أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، عن مخاوفه من عدم تحقيق الانسحاب الإسرائيلي غدا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله خلال لقائه وفدا من نقابة المحررين، إن "العدوّ الإسرائيلي لا يُؤتَمَن له، ونحنُ متخوّفون من عدم تحقيق الانسحاب الكامل غدًا وسيكون الردّ اللبناني من خلال موقف وطنيّ موحّد وجامع".

وأضاف، أن "خيار الحرب لا يُفيد، وسنعمل بالطرق الدبلوماسيّة، لأنّ لبنان لم يَعُد يحتمل حربًا جديدة، والجيش جاهز للتمركز في القرى والبلدات التي سينسحب منها الإسرائيليّون".

ولفت الرئيس، إلى أن"المهم هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، مؤكدا أن سلاح حزب الله فسيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيون".

وأكد عون "العمل مع الحكومة على إيجاد حلول وفق ما ورد في خطاب القَسَم، لنضع البلاد على السّكة الصحيحة"، مشيرا إلى أن "عملية إعادة الإعمار مشروطة بالإصلاحات، ولا مجال لأيّ مساعدة خارجيّة دون إصلاح".

وقال: "ستشمل عمليّة الإعمار كلّ المناطق التي دُمّرت، ونحن نُرحّب بأيّ مساعدة لإزالة آثار الحرب".

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً، ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.



ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري.



