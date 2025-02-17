 مسئول إسرائيلي: نستعد لاستعادة جثامين 4 محتجزين الخميس المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إسرائيلي: نستعد لاستعادة جثامين 4 محتجزين الخميس المقبل

وكالة معا الفلسطينية
وكالة معا الفلسطينية

نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 8:59 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 8:59 م

قال مسئول أمني إسرائيلي إن إسرائيل تستعد لاستقبال جثامين 4 محتجزين من غزة، الخميس، وتعمل على إعادة 6 أحياء، السبت.

وأضاف المسئول أنه "إذا نجحت عمليتا التسليم، فسيبقى 4 محتجزين فقط، يُفترض أنهم جميعاً لقوا حتفهم في غزة من أصل 33 من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن فريق التفاوض الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة، الاثنين، لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.


وفي وقت سابق الأحد، أعلن ويتكوف استئناف المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" هذا الأسبوع "في مكان سيتم تحديده".

وأضاف ويتكوف لقناة "فوكس نيوز" أنه أجرى مكالمات "مثمرة وبناءة للغاية"، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفد مصري رفيع المستوي.

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