البرومو التشويقي يفتح باب المنافسة مبكرا بين صناع المسلسلات الرمضانية 2025

اشتعلت المنافسة مبكرا بين صناع المسلسلات الرمضانية عقب نشر البروموهات التشويقية الأولى للأعمال التي ستعرض في النصف الأول من شهر رمضان، حيث بدأ صناع هذه الأعمال في التباهي بنسب مشاهدة البرومو، والتعامل معه على أنه مؤشر للنجاح الذي سيحققه العمل في رمضان 2025.

كانت البداية مع برومو مسلسل "العتاولة 2" والذي حقق نسب مشاهدة تخطت الـ30 مليون مشاهدة، عقب طرحه بساعات قليلة، وحرص أبطال العمل على تداول البرومو عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والاحتفاء بردود الفعل الواسعة، خاصة أن الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" يشهد انضمام عدد كبير من الفنانين، في مقدمتهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وثراء جبيل، إضافة للأبطال الرئيسيين للعمل وهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومصطفى أبو سريع، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

كشف البرومو عن تصاعد الأحداث بالجزء الثاني بنجاة عيسى الوزان "باسم سمرة" من الموت، وعودة كل من نصار "أحمد السقا"، وخضر "طارق لطفي" للإجرام مرة أخرى.

أما مسلسل "فهد البطل" فقد احتفل بطله الفنان أحمد العوضي بتحقيق البرومو نسبة مشاهدة تعدت الـ34 مليون مشاهدة، وأعلن عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك عن مسابقة سيقييمها لجمهوره طوال شهر رمضان، حيث كتب: "إخواتي العشق، خلو فهد البطل 34 مليون مشاهدة، استنو 30 مسابقة في رمضان، خراب".

وتضمن برومو مسلسل "فهد البطل" استعراض البطل بالحصان والمشاهد الأكشن التي يقوم بها، والملامح العريضة للأحداث.

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود، وآخرين.

كما احتفل الفنان عمرو سعد بتحقيق البرومو التشويقي لمسلسله "سيد الناس"، نسبة مشاهدة تخطت الـ10 ملايين مشاهدة، حيث نشر بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وقد تصدرته جملة "10 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة"، وعلق: إعلان مسلسل "سيد الناس" حقق 10 ملايين مشاهدة في أقل من يوم.

يذكر أن برومو مسلسل "سيد الناس" أحدث حالة جدل كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قارن رواد هذه المواقع البرومو، و"اللوك" الذي ظهر عليه بطل العمل عمرو سعد، ببروموهات مسلسلات محمد رمضان، خاصة "جعفر العمدة" الذي كان من إخراج محمد سامي أيضا.

يعرض المسلسل حصريا على قناة إم بي سي مصر، وهو من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويشارك في البطولة كل من عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي القدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، وغيرهم من الفنانين.

وتكرر الأمر مع الفنان مصطفى شعبان الذي نشر بوستر مسلسله "حكيم باشا" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، وهو مزين بجملة "4 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه، وذلك احتفاءً برودود الفعل التي حققها العمل الذي يشارك به بالماراثون الرمضاني المقبل، وعبر مصطفى عن سعادته بهذا النجاح، وكتب: برومو مسلسل "حكيم باشا" يكسر حاجز 4 ملايين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

ويشهد مسلسل "حكيم باشا" على ارتداء مصطفى شعبان الجلباب الصعيدي لأول مرة في مشواره الفني، خاصة أن أحداث المسلسل تدور في إحدى محافظات الصعيد، حيث يتعرض العمل لقضية تجارة الأثار والصراع حول الثروة الكبيرة، حيث يلعب مصطفى شعبان دور كبير عائلة صعيدية، ويواجه خصومة في تجارة الآثار، وذلك من أجل حماية ابنه الوحيد الذي أنجبه متأخرًا، ومع مرور الوقت، يتضح أن كل من كان يعيش على بيع تاريخ الأجداد سيجد نفسه ضحية لهذه "اللعنة" التي تصيب عائلة الباشا، لتسهم في تدمير مستقبلهم.

مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد، وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.



