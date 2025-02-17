تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الدورة 34 بأيام الشارقة المسرحية

تنطلق الدورة 34 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، الذي تقيمه إدارة المسرح التابعة لدائرة الثقافة بالشارقة، في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الجاري، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز المخصصة لتقنيات وجماليات العروض المسرحية.

وتتكون أعضاء لجنة تحكيم الدورة 34 من أيام الشارقة المسرحية من دكتورة ياسمين فراج من مصر، ودكتور عبد المجيد شكير من المغرب، ودكتور لخضر منصوري من الجزائر، وغازي زغابي من تونس، وعبد الله راشد من الإمارات.

وتتشكل اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية برئاسة أحمد بو رحيمة مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، وبعضوية كل من الكاتب المسرحي إسماعيل عبد الله، والفنان أحمد الجسمي، والفنان عبد الله راشد، والفنان محمد جمال.

وكرم المهرجان خلال دورته السابقة عددا من الفنانين منهم الفنان الإماراتي عبد الله راشد كأفضل شخصية محلية للدورة 33 من المهرجان، والفنانة العمانية فخرية خميس لحصولها على جائزة الشارقة للإبداع الفني.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تقام سنويًا برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لحاكم الشارقة، تشارك فيها فرق مسرحية من الإمارات، وتشرف عليها لجنة عليا تتفرع عنها لجان متخصصة منها لجنة تحكيم المسابقة المسرحية تضم في عضويتها كفاءات مسرحية عربية ومحلية وتستضيف أيام الشارقة مسرحيين مفكرين ومؤلفين وفنانين من مختلف الدول العربية والأجنبية.