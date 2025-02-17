الولايات المتحدة تعلن قتل مسؤول رفيع في فرع تنظيم القاعدة في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي يوم الأحد أنه قتل أحد كبار أعضاء منظمة "حراس الدين"، وهي فرع تابع لتنظيم القاعدة، في شمال غرب سوريا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم ) في بيان صحفي إن قواتها نفذت "غارة جوية دقيقة" استهدفت وقتلت "مسؤولا رفيعا في التمويل واللوجستيات" في منظمة حراس الدين.

وأضاف البيان: "الغارة الجوية جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، إلى جانب شركائنا في المنطقة، لعرقلة وتقليص جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في المنطقة وما وراءها".