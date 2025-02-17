محافظ كفرالشيخ يناقش استعدادات شهر رمضان المبارك: افتتاح 21 معرضا لـ أهلا رمضان بالمدن والقرى

عقد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا لمناقشة استعدادات شهر رمضان المبارك، بحضور ‏اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات الخدمية، معلناً الإنتهاء من افتتاح 21 معرضًا لـ "أهلًا رمضان" بالمدن، والقرى، إضافة إلى أسواق اليوم الواحد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة طوال الشهر الكريم، وتضم كافة السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والبقوليات، بتخفيضات تتراوح بين 15% و35%، بمشاركة الغرفة التجارية ومديرية التموين، مشددًا على أهمية إحكام الرقابة لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان توفر السلع بكميات كافية.

وتشمل معارض "أهلًا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ: معرض شرق مدينة كفر الشيخ دوران الـ47 عمارة، ومعرض غرب مدينة كفر الشيخ بالسوق الحضري - شارع صبري القاضي، ومعرض بمدينة دسوق بحديقة الأسرة والطفولة، ومعرض بمدينة سيدي سالم بجوار موقف سد خميس، ومعرض بمدينة قلين بشارع صلاح سالم بجوار السكة الحديد، ومعرض بمدينة الرياض بميدان الشهداء "الشراقوة"، ومعرض بمدينة بيلا بمزلقان الزراعة بجوار هايبر المنطقة الشمالية، ومعرض بمدينة الحامول بشارع العاشر من رمضان أمام المستشفى العام، ومعرض آخر بمدينة الحامول بنفس الشارع أمام البنك الأهلي، ومعرض بمدينة بلطيم خلف متحف الأحياء المائية، ومعرض بمدينة فوه بحديقة العائلات، ومعرض بمدينة برج البرلس أسفل استراحة مجلس المدينة، ومعرض بمدينة مطوبس أمام مجلس المدينة، ومعرض بمدينة المصيف بمخازن مجلس المدينة بجوار المدخل، ومعرض بمدينة سيدي غازي أمام مجلس المدينة، ومعرض بمدينة مسير بجوار مجلس المدينة خلف مكتب البريد.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن المعارض ستعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تقديم شكاوى عبر الخط الساخن