هل تتنحى حماس عن إدارة قطاع غزة؟

• مصدر فلسطيني: حماس تجاوبت مع الجهود المصرية ووافقت على اقتراح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية

• مصدر: حماس جددت التزامها بعدم المشاركة في إدارة قطاع غزة خلال المرحلة القادمة



بينما بدأت مفاوضات المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفي ظل جولة لوزير الخارجية الأمريكي بالمنطقة، الذي دعا خلال زيارته لإسرائيل إلى ضرورة القضاء على القدرات السياسية والعسكرية لحركة "حماس" في القطاع، أوردت تقارير إعلامية تصريحات متضاربة عن مصادر بحماس عن دور الحركة في المرحلة المقبلة.

اقتراح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية

على هامش زيارته لإسرائيل أمس، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، إن حركة حماس يجب ألا تظل القوة الحاكمة في قطاع غزة.

وقبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، قال مصدر فلسطيني مطلع وقريب من حركة "حماس" لقناة الشرق، أن حماس "تجاوبت مع الجهود المصرية، ووافقت قبل عدة أسابيع على اقتراح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية التي يفترض أن تُشكل من شخصيات متخصصة ومستقلة (لجنة تكنوقراط)، من دون مشاركة ممثلين للفصائل الفلسطينية".

‎وقال المصدر "حماس تطالب حركة فتح بالموافقة على تشكيل اللجنة التي ستكون مهمتها الإشراف على كل ما يتعلق بالمسائل الإغاثية، وإعمار قطاع غزة".

مشاورات لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إغاثة وإعمار غزة

وتجري مصر مشاورات مكثفة من أجل تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على إغاثة وإعمار غزة، وفق ما نقلت "القاهرة" الإخبارية، وتكون اللجنة تحت مسمى لجنة "الإسناد المجتمعي".

ونقلت مصادر اعلامية تصريحات متضاربة عن مصادر بحماس بشأن دور الحركة في المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات خاصة لقناتي "العربية" و"الحدث": "لا نتمسك بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة شعبنا".

التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث

وأشار القيادي في حماس إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، مستغرباً تصريحات ترامب ضد اتفاق غزة رغم مشاركة فريقه به.

وقال حازم قاسم: "نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية، وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو".

وقال عبد الفتاح دولة المسؤول بحركة "فتح" الفلسطينية لقناة "العربية"، "إن الحركة "قدمت رؤية بشأن حكم غزة"، مطالبًا "حماس بإعادة حساباتها" والنظر إلى "مصلحة الشعب الفلسطيني". كما أكدت "فتح" أن "الأبواب ليست مغلقة مع حماس، لكن كان هناك اتصالات ولقاءات قبل فترة ليست طويلة".

استعداد حماس لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية.. لكن بشرط

وقال مصدر مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار قناة العربية، إن حماس جددت التزامها بعدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة، كما أكدت التزامها باتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير، بمراحله الثلاث.

وقالت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن حركة "حماس" أبدت في رسالة إلى منظمة التحرير استعدادها لتسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية وللجنة الحكومية لإدارة غزة، لكن باشتراط إعادة استيعاب موظفي قطاع غزة في الإدارة الجديدة أو إحالتهم للتقاعد مع ضمان صرف رواتبهم".

الدول العربية تجتمع على حل الدولتين

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اقترح قبل أيام في تصريحات لقناة العربية تنحي حماس إذا اقتضت المصلحة الفلسطينية ذلك، بينما لن يكون هناك تنازل عربي عن الأراضي الفلسطينية، حيث إن الدول العربية مجمعة على حل الدولتين، معتبرا أن مقترح ترامب بشأن غزة هدفه وجود طرح عربي مقابل.

المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار

وتتواصل المحادثات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين خلال الأسبوع الجاري، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وتشمل المرحلة الثانية من المفاوضات الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين لا يزالون على قيد الحياة.

وبعد تصريحات المبعوث الأمريكية أمس أعلن مكتب نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي سيناقش المرحلة الثانية يوم الإثنين، معلنا توجّه وفدا من المفاوضين الإسرائيليين للسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات اليوم الإثنين، وبعد اجتماع المجلس، سيحصل الوفد على توجيهات بشأن المرحلة الثانية، التي تهدف إلى إنهاء القتال بشكل نهائي.

وتتجه التوقعات إلى نية إسرائيل عرقلة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال منازل متنقلة (كرافانات) وآليات هندسية إلى قطاع، على الرغم من أن الاتفاق الموقع بين إسرائيل وحماس بشأن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار يتضمن إدخال الكرافانات إلى القطاع.