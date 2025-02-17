وزير الطاقة السعودي: مشروع الربط الكهربائي مع مصر الأكبر من نوعه في المنطقة

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن مشروع الربط الكهربائي مع مصر يعد مثالًا للتعاون والتكامل بين البلدين.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض إيجيبس للبترول، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في المنطقة، ويبلغ حجم استثماراته نحو 6.6 بليون ريال، ويتيح تبادل 3 جيجا وات عند اكتماله، بينها 1.5 جيجا وات هذا العام.

وأوضح أنَّ هذا المشروع يدعم قدرات البلدين في توفير الطاقة الكهربائية لمستهلكيها ومواجهة ضغوط الأحمال بالاستفادة من فائض إنتاج الكهرباء في البلدين، كما يعزز فرص قيام سوق تجارية نشطة لتبادل الكهرباء.

وأفاد بأن المشروع يسهم في توسيع نطاق الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي لتصل إلى دول وإقليم أخرى، موضحًا أن المملكة ستكون المعين الأساسي للربط الكهربائي في العالم العربي.

وأكد أن المملكة حريصة على دعم التكامل والتعاون مع مصر، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة البلدين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025.

ويستمر المؤتمر، خلال الفترة من 17 - 19 فبراير بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والاقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.