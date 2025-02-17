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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، تفاصيل القصف الإسرائيلي على سيارة على طريق عام صيدا بالقُرب من الملعب البلدي، جنوب لبنان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «هجوم المسيرة الإسرائيلية على صيدا استهدف شخصية مهمة جدًا».

فيما ذكر موقع «يديعوت أحرنوت»، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالب باستراحة قصيرة خلال جلسة محاكمته، لحاجته إلى المغادرة بسبب ظرف طارئ.

من جانبها، أفادت مصادر لفضائية «الحدث العربية»، بأن المستهدف في الغارة على صيدا جنوب لبنان هو مسئول عسكري بحماس.

ولفتت المصادر إلى أن «نتنياهو خرج من جلسة محاكمته 10 دقائق للمصادقة على الغارة».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بدوّى انفجار في بوابة الجنوب صيدا، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة على المدخل الشمالي للمدينة، قُبالة الملعب البلدي، ممّا أدّى إلى اشتعالها على الفور.

ووقع الاستهداف الإسرائيلي على الطريق البحرية لمدينة صيدا، قُبالة مبنى نقابة المهندسين، وبالقرب من مركز للجيش اللبناني.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد أدّى هذا الاستهداف إلى سقوط إصابات.