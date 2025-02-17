وكالة أنباء رويترز تعلن سحب خبر مضلل متعلق بتصريحات الملك عبدالله

أعلنت وكالة أنباء رويترز، الإثنين، عن سحب خبر سابق "مضلل" بشأن تصريحات للملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، خلال زيارته لواشنطن.

وقالت رويترز في ملحوظة للمشتركين بوكالتها، إنها تسحب "خبرا مستعجلا جدا" نشرته رويترز كتصريح لملك الأردن في 11 فبراير.



الخبر العاجل جدا "المضلل" مفاده: "ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع"..

وقالت رويترز إن المنشور في 11 فبراير مضلل وتم سحبه، ولن يتم نشر أي خبر مستعجل جدا كبديل عنه.

واستند الخبر المستعجل جدا على التصريح التالي من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما سُئل عن اقتراح أميركي بأن تستقبل المملكة فلسطينيين من غزة: "يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحا بطريقة تصب في مصلحة الجميع، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية الاخبارية.

ومن الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني".