وزير النفط الإيراني يتهم أمريكا بإثارة التوتر في السوق

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم السبت إن التصريحات الأمريكية بشأن أسعار النفط أثارت توترات في السوق.

ودأب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جعل الاقتصاد الأمريكي أحد أهم قضاياه، على نشر تغريدات عن أسعار النفط ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ونسب موقع وزارة النفط إلى الوزير قوله ”الأمريكيون يتحدثون كثيرا وأنصحهم بالحد من أحاديثهم. أثاروا التوترات في سوق النفط لما يزيد عن عام وحتى الآن وهم المسؤولون عن ذلك (التوتر) وإذا استمر هذا الاتجاه فإن السوق سيصبح أكثر توترا“.

وبلغت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أعلى مستوى لها في عام 2019 يوم الجمعة لكنها تراجعت لاحقا مع خام القياس العالمي مزيج برنت بعد أن أدت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ونمو الانتاج الأمريكي إلى كبح ارتفاع الأسعار.

واتفقت أوبك وحلفاؤها مثل روسيا فيما يعرف باسم أوبك+ العام الماضي على خفض الانتاج ردا على زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري.

وقال زنغنه ”لا نعرف ما إذا كان سيتم تمديد الإعفاءات الأمريكية أم لا. سنؤدي مهمتنا لكنها (الولايات المتحدة) تقول شيئا جديدا كل يوم“.

ومنحت واشنطن إعفاءات لثماني دول من المشترين للنفط الإيراني بعد فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر تشرين الثاني بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015.