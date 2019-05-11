الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 23

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الخميس، نهارا دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة ، ليلا بارد على كافة الأنحاء.

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

الإسكندرية 19 12

وادى النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 12

مطروح 18 12

السلوم 18 10

سيوة 21 09

بورسعيد 19 14

دمياط 19 13

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 24 13

نخل 23 10

نويبع 25 19

طابا 23 15

كاترين 21 10

الطور 24 16

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 26 17

مرسى علم 27 18

الفيوم 23 12

بنى سويف 24 12

المنيا 24 11

أسيوط 25 11

سوهاج 27 13

قنا 29 14

الأقصر 32 15

أسوان 32 16

ادفو 32 16

أبوسمبل 33 18

الوادى الجديد 29 14

شلاتين 29 18

أبو رماد 29 18

حلايب 28 18

رأس حدربة 27 19