أصحاب المطاعم الفرنسية يأملون في السماح لهم بالفتح الكامل بحلول يونيو المقبل

ذكر نائب رئيس اتحاد المهنيين بقطاع المقاهي والحانات والمطاعم في فرنسا "يو.إم.آي.إتش"، هيرف بيكام في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم.بيزنس" التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن المقاهي والحانات والمطاعم، التي يسمح لها حاليا فقط بتقديم وجبات جاهزة "تيك اواي"، تأمل في فتح أبوابها بشكل كامل اعتبارا من منتصف يونيو المقبل، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتأمل الفنادق في أن تبدأ تقديم الوجبات داخل المطاعم في منتصف أبريل المقبل، بينما تهدف المطاعم إلى فتح أبوابها بشكل جزئي في منتصف مايو المقبل.

وستعتمد تواريخ إعادة فتح تلك المنشآت على آثار حملة التطعيم في فرنسا وانتشار الفيروس.

ويجري الإتحاد مناقشات مع الحكومة لإيجاد بروتوكول وتحديد موعد بدء الأنشطة الترفيهية الليلية في البلاد.

يشار إلى أن الحكومة فرضت حظر التجوال الليلي في البلاد مع قيود إضافية في بعض المناطق، منذ منتصف يناير الماضي، فيما تم غلق المقاهي والمطاعم والحانات ودور السينما والمسارح والصالات الرياضية والنوادي منذ أكتوبر.