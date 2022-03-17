التموين: تحديد سعر رغيف الخبز السياحي في مدة أقصاها الأحد المقبل

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن السلع موجودة بتخفيضات هائلة في جميع المعارض على مستوى أنحاء الجمهورية كافة، مؤكدًا قدرة الدولة على تخطي أزمة القمح.

وأضاف خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن وزير التموين وجه جميع المديريات بحساب سعر الدقيق الذي سيورد إلى المخابز السياحية لتحديد سعر الرغيف السياحي، موضحًا أنه سيتم حساب تكلفة الرغيف وتحديد السعر بالوزن.

وعقب: «هنشوف كيلو الدقيق هيعمل كام رغيف ونوزن العيش»، قائلا إنه سيتم تحديد تسعير رغيف الخبز السياحي في مدة أقصاها يوم الأحد المقبل.

وأكد أن هناك تراجع كبير في الأسعار، سواء فيما يخص الدقيق أو الأرز وباقي السلع، مضيفًا أنه سيتم وضع آلية للمخابز كأي محال عادية بجانب تحديد السعر والوزن لرغيف الخبز غير المدعم الخاص بالقطاع الخاص.

وشدد على أن التسعيرة الجديدة ستكون وفق حساب تكلفة الخبز بصورة عادلة دون ضرر لأي من المنتج أو المستهلك، متابعًا: «السعر هيكون سعر التكلفة + هامش الربح المعتاد على أن يكون هناك سقف لهذا السعر».