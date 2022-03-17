ألمانيا: تسجيل رقم قياسي في حالات الإصابة الجديدة بكورونا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال 24 ساعة إلى مستوى قياسي.

وبحسب بيانات المعهد اليوم، سجلت مكاتب الصحة في ألمانيا 294 ألفا و931 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 278 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تجاوز عدد 250 ألف حالة في اليوم للمرة الأولى في ألمانيا يوم الخميس الماضي الموافق 10 مارس، وكان تم تسجيل 259 حالة وفاة آنذاك.

وأضاف المعهد اليوم أن معدل الإصابة الأسبوعي بالفيروس، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، ارتفع أيضا إلى مستوى قياسي، وبلغ على مستوى ألمانيا إلى 4ر1651، وكان يبلغ أمس 1ر1607.

وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 5ر1388، وقبل شهر واحد 1ر1385.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 17 مليونا و990 ألفا و141 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 14 مليونا و142 ألفا و500 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 126 ألفا و420 شخصا.