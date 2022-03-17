رئيس بيلاروس: العملية العسكرية في أوكرانيا تنتهي قريبا

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن أوكرانيا أطلقت صاروخين نحو أراضي مينسك، مهددًا بالرد إذا استمرت أوكرانيا في التصعيد.

وأشار في تصريحات، أوردتها وكالة «نوفوستي» الروسية، مساء الخميس، إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستنتهي قريبًا، حال توقيع كييف اتفاقًا مع موسكو، لافتًا إلى أن «روسيا تعرض على أوكرانيا نسخة مقبولة من المعاهدة».

وأضاف: «الاتحاد الروسي يقدم لأوكرانيا خيارًا مقبولًا تمامًا للاتفاق، ولا يزال من الممكن اليوم التوصل إلى اتفاقية»، مؤكدًا أن «روسيا لن تخسر في الصراع مع أوكرانيا».

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.