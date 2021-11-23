إتاحة استعلام المتقدمين للعمل في الهندسة بـ الري عن موقفهم على بوابة الوظائف الحكومية

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام للمتقدمين في الإعلان المركزي الذي أجراه الجهاز لصالح وزارة الموارد المائية والري؛ لتعيين 240 مهندسا بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، عن موقفهم، سواء بالقبول المبدئي لأوراقهم واستكمال باقي الإجراءات في المسابقة، والاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/.



وأوضح الجهاز، في بيان اليوم الخميس، أنه تم فتح باب التقديم في الإعلان المركزي في الفترة من 20 فبراير الماضي وحتى 7 مارس الجاري، وبلغ عدد المتقدمين 6280 متقدما، وتوافرت الشروط المطلوبة في الإعلان على 5695 متقدما، ومن المقرر أن يخضعوا للامتحان الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجاري.

ويخضع المتقدمون للتقييم للامتحان الذي يشمل عدة محاور، تتعلق بالجدارات والقدرات، وقياس مهارات استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، التحول الرقمي، المعارف العامة، إلى جانب قياس التميز في التخصص المطلوب.

وأشار إلى أن الجهاز ينفذ أعمال التقييم وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدءا من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف، وذلك إعمالا لما نص عليه الدستور وقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016.