وزير الدفاع الأمريكي: لن نفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان واضحًا بشأن عدم إرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن ستفعل ما بوسعها لدعم كييف، من أجل الدفاع عن أراضيها.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفاكي، مساء الخميس، أن فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا يعني القتال مع روسيا، متابعًا: «الرئيس بايدن قال إننا لا نريد الاشتباك مع روسيا، والسيطرة على الأجواء تتطلب إغلاق الدفاعات على الأرض وبعضها موجود في روسيا».



ونفى وجود طريقة سهلة أو بسيطة لفرض حضر جوي على أوكرانيا، معقبًا: «لا توجد منطقة حظر خفيفة، وتطبيق الأمر معناه الدخول في نزاع مع روسيا، وموقفنا ثابت أننا لن نفعل ذلك».



وأكد أن القوات الأوكرانية تمكنت من منع روسيا من فرض هيمنة جوية، مضيفًا: «هدفنا استمرار تعزيز الأمور التي كانت ناجحة وفعالة في القوات الأوكرانية، ونتحدث مع شركائنا وحلفائنا من أجل التأكد من الحصول على أكبر قدر من القدرات وتسليمها للقوات الأوكرانية».