الدفاع الروسية: إسقاط مروحيات وطائرات مسيرة أوكرانية وتدمير منظومة دفاع إس-300

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الروسية أسقطت عددا من الطائرات والمروحيات العسكرية، بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة الأخرى، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، خلال إفادته الصحفية، إن القوات المسلحة الروسية استطاعت إسقاط مقاتلة أوكرانية واحدة من طراز "ميغ 24"، ومروحية من طراز "مي 8"، و12 مسيرة بينها 3 من طراز "بيرقدار".

كما أكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 181 مقاتلة ومروحية أوكرانية، و172 مسيرة، و170 منظومة دفاع جوي، و1379 دبابة ومدرعة قتالية، و133 راجمة صواريخ، و514 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

وأشار إلى أن القوات الجوية الروسية نجحت في تدمير منظومة دفاع جوية من طراز "إس-300"، بالإضافة إلى تدميرها عدد من الصواريخ التابعة لمنظومة "توشكا أو" بصواريخ عالية الدقة في قرية سارني بمنطقة ريفنا.

في سياق آخر، أكد الناطق باسم الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن مشروعا سريا كان قائما تحت إشراف الولايات المنحدة في خاركوف الأوكرانية لدراسة سبل نقل الأمراض إلى البشر عن طريق الخفافيش.

وقال: "تواصل وزارة الدفاع الروسية دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات الأوكرانية بشأن تنفيذ برامج عسكرية بيولوجية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا".

وتابع: "أريد أن أؤكد أنه وفقًا للوثائق، فقد أجريت هذه الدراسات في خاركوف على أساس منهجي وتحت الإشراف المباشر لمتخصصين من الولايات المتحدة لسنوات عديدة".

وأضاف: "سيتم تقديم وثائق جديدة بشأن تصدير كمية كبيرة من المواد الحيوية البشرية من أراضي أوكرانيا إلى المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى".