المؤبد لحارس عقار قتل عشيقته بـ«مرزبة» ودفنها في غرفته بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي عبد المطلب، اليوم الخميس، "ع.ال.ال"، حارس عقار، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامه بقتل "ا.م.ح"، ربة منزل، وذلك في القضية المقيدة برقم 14149 لسنة 2022 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا حول تغيب سيدة من محل إقامتها في منطقة الجمرك، وتم العثور على جثتها داخل غرفة في أحد العقارات بنطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص أنه وعلى أثر بلاغًا تلقاه قسم شرطة الجمرك، بتغيب المجني عليها عن منزلها تم تحرير محضر بالواقعة، وعقب فحص كاميرات المراقبة الموجودة بخط سيرها تبين اختفائها أثناء تواجدها لدى خالتها في منطقة سيدي جابر.

وأوضحت التحقيقات أنه وبسؤال خالتها أفادت أن المجني عليها على علاقة غير شرعية بالمتهم المقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، وعلى أثر هذه العلاقة ابتزها ماديًا، مقابل استمرارها، فحدثت بينهما خلافات، وخشية افتضاح أمره أهداه تفكيره إلى قتلها والتخلص منها.

ولفتت التحقيقات أن المتهم انتهز فرصة تواجدها داخل غرفته فالتقط أداة حادة "مرزبة" كانت بجوار السرير، وانهال عليها ضربًا أسفل رقبتها حتى تقين من موتها، ثم قام بإخفاء جثتها ودفنها داخل حفرة في الغرفة المُلحقة بغرفة معيشته، واستولى على هاتفها المحمول، وغادر المنطقة عائدًا إلى محل ميلاده في محافظة البحيرة.

وبتكثيف فريق البحث الجنائي تحرياته حول ملابسات الحادث تم التوصل إليه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قام ببيع الهاتف إلى شخص "حسن النية" فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المقدم بعضوية المستشارين: سمير عبد السميع علي، وأشرف سامي سعد، ووائل محمد صبري، وسكرتير المحكمة، أحمد عبد الرحمن.