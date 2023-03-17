بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية- مصر 2023 من مؤسسة IFN العالمية

حصل بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية - مصر 2023 من مؤسسة IFN العالمية.



تسلمت الجائزة هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، في احتفالية مهيبة نظمتها المؤسسة في دبي يوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.



وحضر الاحتفالية لفيف متميز من قيادات البنوك والمؤسسات المالية والقانونية العاملة في مجال الصرافة الإسلامية الفائزة بالجوائز المختلفة، حيث يتم الحصول على هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل الاداء بواسطة نخبة من الخبراء المتخصصين في كافة المجالات.



وأكدت هند فهمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أن توفير الخدمات المصرفية للعملاء بمختلف فئاتهم في مقدمة اهتمامات البنك، وعلى سعى بنك مصر الدائم على تطوير وتعزيز قيمة الخدمات التي يقدمها لعملائه بما يتلاءم مع شتى المتطلبات والاحتياجات مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة، وأفادت بأن تلك الجائزة تعد تتويجا لجهود بنك مصر في مجال التجزئة المصرفية وتأكيدا لدوره الرائد وقدرته المتواصلة على تحقيق مستويات أداء قوية من خلال ما لديه من مقومات لاستمرار النمو.



جدير بالذكر أن بنك مصر يهتم بتوفير الخدمات المميزة لعملائه مثل إطلاق خدمة الإنترنت البنكي BM Online المحدثة، وذلك بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها، كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، والذي يتيح للعملاء العديد من الخدمات المميزة منها تمكين العميل من خلال التطبيق من حجز الدور في الفرع أونلاين، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر BM Wallet.



كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني هذا بالإضافة الى خدمة الواتس آب وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.



كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، ومن الجدير بالذكر ان بنك مصر يمتلك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 5000 آلة، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.



جدير بالذكر أن بنك مصر قد حصد العديد من الجوائز في مجال التجزئة المصرفية في عام 2022 من كبرى المؤسسات والمجلات العالمية، فقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في خدمات الموبايل البنكي – مصر 2022 من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك لمدفوعات البطاقات الإلكترونية وآلات الدفع وماكينات الصرف – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل تطبيق للموبايل البنكى – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال بيزنس، وجائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة جلوبال براندز و أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية – مصر 2022 من مجلة ميا فاينانس وأفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية – مصر2022 من مجلة ميا فاينانس، وجائزة أقوى نافذة لخدمات التجزئة المصرفية الإسلامية – مصر2022 من مؤسسة كامبريدج اى ف ايه، وجائزة أفضل بنك تحصيل وأعلى معدل نمو للتحصيل الإلكتروني لشركات الاتصالات - الشرق الأوسط عام 2022 من مؤسسة ماستر كارد العالمية، وأفضل مبادرة رقمية للشمول المالي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 من مجلة ذا ديجيتال بانكر.



ويعد حصول بنك مصر على هذه الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، يسعى بنك مصر دائماً للحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية من خلال تقديم الحلول والخدمات الإلكترونية التي تواكب احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.