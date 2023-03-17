مد التسجيل في عمومية الأطباء غير العادية لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب

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أعلنت النقابة العامة للأطباء، مد التسجيل فى الجمعية العمومية غير العادية لها لمدة ساعة، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد والبالغ 1000 طبيب وطبيبة.

وبلغ عدد الأطباء الذين سجلوا أسماءهم حتى الآن 291 طبيبا وطبيبة.

وقالت النقابة مخاطبة أعضائها: "عدم حضورك تعني موافقتك على آليات المحاسبة الضريبية ومعوقات واشتراطات تراخيص المنشآت الطبية، انزل شارك فأنت صاحب القرار".

وكان مجلس النقابة العامة للأطباء، قرر بأغلبية أعضائه دعوة الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة 17 مارس ٢٠٢٣، وذلك بناء على مطالبات عديد من الأطباء والطبيبات بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة أحوال الأطباء ومشكلاتهم في ظل عدم وجود أية نتائج إيجابية من التواصل مع الجهات التنفيذية في عديد من الملفات الحيوية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية مناقشة تعامل مصلحة الضرائب المصرية مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، واشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على على النفايات و لافتات المنشآت الطبية.

وخاطب حسين خيري نقيب الأطباء جمعية الجراحين المصريين التابعة للجمعية الطبية المصرية لمشاركة أعضاءها في حضور الجمعية العمومية غير العادية للأطباء.

وقال خيري في خطابه إلى د. محمد فريد الشربيني رئيس جمعية الجراحين المصريين، إن جمعية الجراحين بالتأكيد تشارك مجلس نقابة الأطباء القناعة بواجب كل طبيب حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في مناقشة واتخاذ القرارات فيما يخص أمور الأطباء والمهنة.

وأكد أن مؤتمر الجمعية المنعقد في فندق سميراميس على بعد أمتار من دار الحكمة سيكون محفزاً لحضور الجراحين المصريين فعاليات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء.