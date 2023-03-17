واشنطن تدعو الرئيس الصيني للتحدث أيضا مع زيلينسكي خلال زيارته لموسكو

دعت الحكومة الأمريكية اليوم الجمعة، الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى التحدث أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كجزء من زيارته لموسكو المقررة الأسبوع المقبل.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نأمل أيضا أن يتصل الرئيس شي بالرئيس زيلينسكي بشكل مباشر ، حيث ما زلنا نعتقد أنه من المهم جدا أن يتم الاستماع إلى الجانب الأوكراني أيضا وليس فقط من السيد بوتين".

وأضاف كيربي: "نشعر بقلق من تقديم الصين لمقترحات بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا من جانب واحد بحيث تعكس المنظور الروسي فقط".

واستشهد كيربي بمبادرة السلام التي قدمتها بكين مؤخرا كمثال لذلك، والتي تضمنت أيضا وقفا لإطلاق النار. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيعد "تصديقا للغزو الروسي" من المنظور الأمريكي.

وقال كيربي، إن روسيا ستستخدم وقف إطلاق النار فقط لتعزيز مواقعها في أوكرانيا وإعادة بناء قواتها وتسليحها وتجديدها لشن هجمات ضد أوكرانيا مرة أخرى في الوقت الذي تختاره هي.