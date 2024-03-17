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صفقة الـ٣ ملايين جنيه تفجر الغضب داخل الزمالك

الشروق
نشر في: الأحد 17 مارس 2024 - 12:50 ص | آخر تحديث: الأحد 17 مارس 2024 - 12:50 ص

انتاب مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك حالة من الغضب بسبب تعاقد حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي مع المهاجم محمد سامح مواليد 2003.

وتولى حسين السيد مسؤولية التعاقد مع محمد سامح ولكن فوجئ مسؤولو قطاع الناشئين بنادي الزمالك بأن مستوى اللاعب لا يرتقي للعب في القلعة البيضاء سواء فنيا أو حتى على المستوى البدني.

وكانت المفاجأة أن التعاقد مع محمد سامح جاء لكونه صديق مقرب لنجل حسين السيد الذي حرص على إنهاء إجراءات التعاقد معه بشكل مفاجئ دون استشارة أي مدير فني داخل القطاع.

ووفقا لمصدر داخل القلعة البيضاء فإن الزمالك تعاقد مع محمد سامح لمدة عام على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون جنيه، مما أثار استياء مسؤولي قطاع الناشئين بالنادي كون المبلغ كبير جدا ولا يتناسب مع إمكانيات اللاعب ودون الرجوع لأي مدرب في قطاع الناشئين.

ولم ينل محمد سامح إعجاب مسؤولي قطاع الناشئين في الزمالك والذين طالبوا بسرعة رحيله بسبب ضعفه الفني والبدني، مؤكدين أن مستواه لا يؤهله للتواجد في نادي الزمالك.


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