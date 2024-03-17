مدرب النصر يمنح المصابين إجازة يومين

قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر السعودي لكرة القدم، منح سلطان الغنام والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ووليد عبد الله، وعبد الإله العمري إجازة لمدة يومين، على أن يعود الرباعي لمواصلة برنامجهم العلاجي.

وطالب كاسترو بقية اللاعبين بأهمية أداء تدريبات بدنية انفرادية داخل منازلهم بشكل يومي لا تقل عن 30 دقيقة طوال الأيام الخمسة الخاصة بالإجازة، التي منحها للفريق، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة (الرياضية) السعودية اليوم الأحد.

ويلتحق لاعبو النصر الدوليين بمنتخبات بلدانهم اليوم للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية، في مقدمتهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو إدميلسون، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والسنغالي ساديو ماني، والإسباني إيميريك لابورت، والكولومبي ديفيد أوسبينا، إضافة إلى الدوليين السعوديين راغد النجار، وعلي لاجامي، وعبد الله الخيبري، وسامي النجعي، وأيمن يحيى، وعبد الرحمن غريب.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) برصيد 56 نقطة، بفارق 12 نقطة خلف الهلال (المتصدر)، مع تبقي 10 مراحل على نهاية الموسم الحالي.