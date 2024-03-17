قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان تحتم عليه أن يكون أكثر صراحة ووضوحًا مع الآخرين.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «يجب أن نقبل أن السنين بتتسرسب بين إيدينا، إحنا في المشوار الأخير والخطوات الأخيرة، والأمر يحتم على الإنسان إن كان صريحًا أن يكون أكثر صراحة ولو كان صادقًا يصبح أكثر صدقا».

وأكمل: «لم يعد في العمر بقية تستطيع أن تعوض فيها ما سبق.. طبعا الأعمار بيد الله، لكن بمتوسط الأعمار في مصر المسافة قريبة، هذه الأعمار تقول إني في آخر حدود الملعب وأصلي صلاة مودع»، بحسب وصفه.

وعن تعدد مواهبه ما بين الكتابة الصحفية وكتابة السيناريو وكتابة الرواية والتمثيل، أشار إلى أن الراحل صلاح جاهين، استطاع الجمع بين كل تلك المواهب.

ولفت إلى أن «الكاتب الصحفي رجاء النقاش، أخبره سابقًا بأنه موهوب لدرجة أنه يستطيع إصدار 10 جرائد في أسبوع واحد».

واستطرد: «أظن إنني أحمل تلك الرغبة والطاقة التي تسمح لي بالبحث في كل وسائل الإبداع وأكتب وأعمل وأصل للناس برسالة تكاد تكون واحدة لكنها متعددة الوسائط، ويسبقني في هذا عملاقة كثيرون أحتذي بهم، لا أدعي أنني أمثلهم أو أنني منهم لأن تقدير الإنسان لنفسه خاضع سواء بالارتقاء بنفسك أو الانتقاض منها».