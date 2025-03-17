سامح حسين: تنازل الشخص عن حقوقه للآخرين فضل وكرم

قال الفنان سامح حسين، إن أي شخص يمكن أن يتنازل عن حقوقه للآخرين من باب الفضل والكرم.

وأضاف خلال برنامجه «قطايف» الذي يُبث عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «الفضل ده بيبدأ من عند الأم اللي بتقسم الفرخة على عيالها وبتتنازل عن الورك لحد الأم اللي بتتنازل عن الورث.. حقها وهي حرة».

وتابع: «أما لو الطرف التاني هو اللي بيجبرك على التنازل يبقى دخلنا في سكة تانية مترضيش ربنا اسمها الظلم».

ولفت إلى أول شيء فعله الله سبحانه وتعالى بعدما رفع السماوات، في قوله تعالى «والسماء رفعها ووضع الميزان»، معقبا: «طالما فيه حياة يبقى لازم يكون فيه ميزان.. الميزان ده اللي بيدي كل واحد حقه بالظبط وده اللي لازم نستخدمه في كل علاقاتنا علشان ربنا قال في الآية اللي بعدها ألا تطغوا في الميزان».

واستكمل: «أي حد عنده مشكلة الاستحقاق هو شخص بيطغى في الميزان.. مينفعش تقولي أنا عاوز زوجتي تسمع كلامي وتهتم بيا وتربي لي عيالي وإنت مش بتصرف عليها أو مش بتهتم بها أو بتحرمها من أي حق من حقوقها».

وختم قائلا: «مشكلة اللي عندهم عقدة الاستحقاق إنهم عارفين اللي لهم كويس أوي.. عارفين حقوقهم بالمللي لكن بيتجاهلوا حقوق الآخرين».



