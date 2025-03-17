منح الفنان محمد رمضان، هدية عبارة عن 200 ألف جنيه لصاحب مائدة رمضانية تقديرًا على ما يُقدمه من عمل الخير.

وخلال برنامجه «مدفع رمضان» على قناة «dmc»، سأل رمضان عن صاحب المائدة الذي تبين أنه يُدعى «عبده» وأقامها على روح والده، فأخذ ينادي رمضان عليه حتى قابله واحتضنا بعضهما بعضًا.

وأجرى رمضان حوارًا وديًّا مع صاحب المائدة، وقال له إنه يُقدم له هدية على عمل الخير، فردَّ بأنه سيوزّع الأموال (على المحتاجين) طلبًا للثواب، فاقترح عليه رمضان أن يشاركه في هذا العمل.

كما أجرى رمضان، حوارًا مع شاب يعمل في المائدة من باب الخدمة، وقال هذا الشاب إنها يتمنى أن يؤدي مناسك العمرة، فأهداه رمضان إياها قائلا: «مبروك العمرة».





ويعرض برنامج مدفع رمضان بشكلان بشكل يومي خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:00 مساءً على قناة DMC بالتزامن مع موعد الافطار، والإعادة في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.