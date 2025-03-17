برشلونة يستأنف ضد قرار الاتحاد الإسباني

استقر نادي برشلونة على تقديم استئناف ضد قرار تحديد موعد مباراة الفريق أمام أوساسونا المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني، يوم 27 مارس الجاري.

لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلنت في وقت سابق من اليوم، الإثنين، تحديد يوم 27 مارس موعدًا لمباراة برشلونة وأوساسونا، والتي كان من المقرر أن تقام يوم 8 مارس، ولكن تم تأجيلها بسبب وفاة كارليس مينارو طبيب برشلونة.

ووفقا لصحيفة «سبورت» عارض برشلونة القرار الذي اتخذه الاتحاد الإسباني، بتحديد موعد المباراة خلال فترة التوقف الدولي، ووصل الغضب داخل إدارة برشلونة، لدرجة أن النادي الكتالوني قرر تقديم استئناف.

وكتبت الصحيفة الإسبانية أن خوض المباراة يوم 27 مارس، يعني أن المدرب هانز فليك، لن يتمكن على الأرجح من الاعتماد على أراوخو ورافينيا، بسبب ارتباطات دولية.

وأضافت: «مع المنافسة الشديدة في الليجا، يرى برشلونة أن تحقيق الفوز على أوساسونا، يعد أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لكل من رافينيا، الذي يقدم موسمًا رائعًا، وأراوخو الذي تزداد أهميته عقب إصابة مارك كاسادو وتصنيف إريك جارسيا كلاعب وسط».

وتابعت: «أعربت مصادر من نادي برشلونة للصحيفة عن استيائها الكبير من القرار، واعتبرته (عارًا) لأنه لا يضمن تكافؤ الفرص في المباراة».

وأوضحت الصحيفة: «ضغطت أندية أخرى في الدوري الإسباني لمنع تأجيل اللقاء إلى أواخر مايو، بحجة أن ذلك قد يخل بنزاهة المنافسة».

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليجا، برصيد 60 نقطة، بعد خوض 27 مباراة، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، الذي خاض 28 مواجهة.