تقرير: انتشال 7 جثث ونجاة شخصين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل قبرص

قال التلفزيون الحكومي في قبرص، اليوم الاثنين، إنه تم انتشال سبع جثث وإنقاذ شخصين بعد غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة.

وأكد مسؤولون من مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أن جهود الإنقاذ مستمرة، وتشارك فيها مروحية عسكرية وسفن إنقاذ وطائرة مسيرة، لكنهم لم يتمكنوا من التعليق رسميا على الإصابات، مشيرين إلى أنهم في مرحلة مبكرة من عملية الإنقاذ.

وأكد المركز أنه لا يزال يبحث عن أشخاص يعتقد أنهم مفقودون.

وتقول وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) إن العبور غير القانوني للحدود إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع في شرق البحر المتوسط العام الماضي على الرغم من انخفاضه بشكل أكبر في الاتحاد ككل.