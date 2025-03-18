البيت الأبيض بعد ترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية: باي باي رشا

تحت عنوان "ترحيل"، نشر البيت الأبيض على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يلوح بيده للوداع، بجانب صورة للطبيبة اللبنانية رشا علوية التي تم ترحيلها إلى بيروت، يوم الجمعة الماضي.

وأرفق البيت الأبيض عبارة "باي باي (وداعا) رشا"، مع الصورة التي تضمنت أيضا نص منشور لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أشارت فيه إلى أن رشا علوية سافرت الشهر الماضي إلى بيروت، لحضور جنازة الأمين العام الراحل لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الذي كان مسئولا عن مقتل مئات الأمريكيين خلال أربعة عقود من الإرهاب، على حد قول الوزارة.

وتابعت الوزارة أن علوية اعترفت بذلك لضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، كما أعربت عن دعمها لحسن نصر الله.

وقالت الوزارة إن "التأشيرة امتياز وليست حقا"، وتابعت: "تمجيد الإرهابيين الذين يقتلون الأمريكيين ودعمهم سبب كافي لرفض منح التأشيرة".

يشار إلى أن الطبيبة اللبنانية رشا علوية متخصصة في زراعة الكلى وتعمل أستاذة في جامعة براون.

وكانت علوية حاصلة على تأشيرة أمريكية تُمنح عادة للأجانب ذوي المهارات الخاصة لشغل وظائف يصعب العثور على مواطنين لشغلها.