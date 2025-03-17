 روسيا: إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل - بوابة الشروق
الإثنين 17 مارس 2025 12:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

روسيا: إسقاط 72 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 مارس 2025 - 10:18 ص

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية، ودمرت 72 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة "سبوتينك" عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير "36 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و7 فوق إقليم مقاطعة أوريول، و4 فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و3 فوق أراضي مقاطعة بريانسك و3 فوق كل من مقاطعة روستوف وجمهورية كالميكيا، وطائرتان فوق أراضي إقليم كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة تولا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك