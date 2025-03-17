ترامب: سأتحدث مع بوتين الثلاثاء لبحث إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء في الوقت الذي يسعى فيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقد كشف الرئيس الأمريكي عن المحادثة المرتقبة للصحفيين أثناء سفره من فلوريدا إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية مساء الأحد.

وقال "سنرى ما إذا كان لدينا ما نعلنه ربما بحلول يوم الثلاثاء. سأتحدث إلى الرئيس بوتين يوم الثلاثاء".وأضاف "لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع. نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا إنهاء تلك الحرب".

وعلى الرغم من أن روسيا فشلت في هدفها الأولي بإسقاط أوكرانيا بغزوها قبل ثلاث سنوات، إلا أنها لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.