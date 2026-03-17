أنشطة متنوعة بثقافة الأقصر احتفالا بعيد الأم ويوم المرأة المصرية

نظم فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا بعيد الأم، أقام قصر ثقافة حاجر العديسات احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "فضل الوالدين" تناول خلالها وليد الضوي، مدرس اللغة العربية وعضو نادي أدب الطود، مكانة الوالدين، وأهمية برهما كأحد أعظم الأعمال الصالحة.

أعقب ذلك أمسية شعرية قدم خلالها مختارات شعرية عن الأم، إلى جانب ورشة حكي عن الأم نفذتها ثناء محمود، وورشة تصميم لوحات فنية تدريب شيرين محمد خير، وأخرى لتصميم كارت تهنئة باستخدام الفوم، واختتمت بفقرات استعراضية، ومسابقة ثقافية للأطفال قدمتها هناء يونس.

وفي السياق نفسه، أقام قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان "الأم وفضلها"، تحدثت خلالها كريمة مختار، أخصائي الثقافة العامة، عن مكانة الأم باعتبارها ركيزة الأسرة وموطن الأمان لأبنائها.

واحتفالا بيوم المرأة المصرية، عقد قصر ثقافة الطارف لقاء بعنوان "القيم ودورها في الوعي بقضايا المرأة" ناقش خلالها محمد إبراهيم، معلم خبير بمعهد فتيات القرنة الأزهري، دور القيم في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، وأهميتها في دعم المساواة وتمكين المرأة للمشاركة في الحياة العامة والسياسية.

أعقب ذلك فقرة إنشاد للمنشد علي سيد، وورشة تصميم لوحات تعبيرية عن الأمومة تدريب حسن رفاعي.

فيما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية الشاملة"، أوضح خلالها محمد حنفي، أخصائي ثقافي، مفهوم التنمية الشاملة ودور المرأة في المجتمع، وكذلك دور الدولة في دعمها وتمكينها في مختلف المجالات.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة محمد رجب، أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "ليلة القدر وفضلها" تحدث خلالها الشيخ أحمد خليفة، عن عظمة وفضائل هذه الليلة المباركة.

وفي قصر ثقافة أرمنت، أقيمت محاضرة بعنوان "الشخصية التراثية في الشعر العربي الحديث" أوضح خلالها سيد صدقي، أخصائي اجتماعي، أن الشخصية التراثية تعد من أهم التقنيات الفنية في الشعر الحديث، حيث يوظفها الشعراء لإعادة قراءة الواقع المعاصر من خلال رمزية مستمدة من التاريخ والتراث، بما تحمله من دلالات فكرية وسياسية ووجودية.

كما عقد لقاء بعنوان "مهارات الطباعة واستخدام لوحة المفاتيح" عرفت خلاله بسمة أبو السعود، أخصائي حاسب آلي، دور هذه المهارات في إنجاز الأعمال بدقة وتقليل الأخطاء.

وفي قصر ثقافة الأقصر أقيمت محاضرة بعنوان "فن إدارة الوقت" تناولت خلالها إيفون إيليا، مفهوم إدارة الوقت وأهميته، أعقبها ورشة عمل كوستر تدريب منار سيد، وورشة بعنوان "ارسم ضحكة" بإشراف هويدا أمين، وأخرى لعمل مشغولات فنية نفذتها صفاء حسن، إلى جانب ورشة لتعليم الكروشيه نفذتها نجاح علي بقصر ثقافة الطود.