تدهور صحة ولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تدهورت صحة ولية العهد النرويجية الأميرة ميت ماريت، مرة أخرى، حسبما أكدت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ونتيجة لذلك، من غير المتوقع أن تكون الأميرة (52 عاما) حاضرة عندما يزور الزوجان الملكيان البلجيكيان النرويج الأسبوع المقبل.

وتعاني ميت ماريت، من شكل نادر من التليف الرئوي، وهو مرض رئوي حاد ومزمن يسبب تندب أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وأعراض أخرى.

وفي ديسمبر، قال الديوان الملكي النرويجي، إن حالة ولية العهد تدهورت وأنها ستحتاج في النهاية إلى عملية زرع رئة.

وتتعرض زوجة ولي العهد الأمير هاكون لضغوط بعد ظهور مزيد من التفاصيل حول علاقتها مع مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.

يذكر أن نجلها الأكبر من علاقة سابقة، ماريوس بورج هويبي، يحاكم حاليا بتهم متعددة، من بينها أربع تهم اغتصاب.

وأفاد بحث أجراه التلفزيون النرويجي، بأن ميت ماريت لم تغب سوى عن ثلاث زيارات رسمية خلال فترة توليها منصب ولية العهد منذ عام 2001.