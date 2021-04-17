أحمد بلال: فوجئت بخصم 100 ألف جنيه من راتبي بعد خلافي مع حسام البدري

تفاجأ أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، من سؤال المخرجة إيناس الدغيدي له أن «الكابتن حسام البدري كان لا يسمح له باللعب لانتهائه كلاعب»، قائلًا «كابتن حسام اللي كان لسه بيبتدي».

وقال خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، إن الكابتن حسام البدري عندما كان مدرب النادي الأهلي لم يسمح له باللعب لمدة ثلاث مباريات ما جعله يتجه لمكتبه في أحد الأيام غاضبًا ليسأله «لماذا لا ينزله الملعب؟».

وأضاف أنه كان وقتها كابتن فريق الأهلي لهذا كان ملتزمًا ولم يبدي انزعاجه من عدم سماح المدرب له باللعب احترامًا للمدرب باعتباره قدوة الفريق، راويًا تفاصيل المشادة بينه وبين الكابتن حسام البدري الذي كان يشعر أنه «يضيع مستقبله»، حسب تعبيره.

وذكر أنه غادر النادي في اليوم التالي على الخلاف الذي نشب بينه الكابتن حسام البدري، موضحًا أن تفاجئ بخصم 100 ألف جنيه من راتبه بعدما سأل المدرب عن سبب عدم السماح له باللعب.