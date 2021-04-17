فرنسا تمول مشروعين بأكثر من 35 مليار فرنك إفريقي في بوركينا فاسو

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وقعت وزارة المالية والأقتصاد في بوركينا فاسو والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تمويل مشروعين بقيمة 35.42 مليار فرنك إفريقي، بحضور لوك هالاد، السفير الفرنسي لدى بوركينا فاسو ووزيري إدارة الأقاليم والزراعة.

وأفاد بيان أصدرته السفارة الفرنسية بالعاصمة واجادوجو، اليوم السبت، بأن التمويل سيخصص لتحسين وتأمين الإنتاج الزراعي ودعم اللامركزية والسلطات المحلية فى منطقة بوكلي دو موهون والمنطقة الشرقية.

وقال السفير الفرنسي -خلال حفل توقيع الاتفاقية- إن الاتفاقيتين الجديدتين تعكسا قوة العلاقات بين بلاده وبوركينا فاسو، مشيرا إلى المشروع الأول يهدف إلى المساهمة في تحسين الأمن الغذائي للأسر الريفية من خلال تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التغير المناخي والمخاطر الاقتصادية والأمنية.

وأوضح السفير الفرنسي أن المشروع الثاني يتعلق بدعم تنمية المجتمع وستكفل الاستثمارات المقررة حوكمة إقليمية شاملة؛ مما سيؤدى إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوار ورسملة السياسات.

من جانبه، قدم وزير الزراعة ساليفو ويدراوغو الشكر، باسم الحكومة البوركينية، للجانب الفرنسي، مؤكد أن هذين المشروعين من شأنهما المساهمة بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقتين.