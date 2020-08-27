وزيرة الصناعة تكشف طقوسها في رمضان: لا أتابع المسلسلات

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إنها لديها 3 أبناء، ولد وابنتين، موضحة أن ابنها وابنتها يعملان في المجال المصرفي، ومتزوجان ولديهما أطفال، وابنتها الصغيرة تقيم معها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن زوجها توفي منذ فترة وكان يعمل أيضًا في المجال المصرفي، مشيرة إلى حرصها على الالتزام وختم القرآن الكريم أثناء شهر رمضان الكريم.

وأوضحت أنها حريصة على صلاة التراويح في منزلها، ولا تتابع المسلسلات الرمضانية في الغالب، ذاكرة أنها تابعت مسلسل الاختيار العام الماضي مع أولادها الذين شعروا الفخر والانبهار بما قدمه المسلسل.

وذكرت أنها لا تمتلك الكثير من الوقت في الغالب لتتابع التلفزيون إلا إنها حريصة على سماع أم كلثوم في نهاية كل يوم، مضيفة أنها حريصة أيضًا على الإفطار في رمضان بمنزلها مع ابنتها، حتى إن استدعت ظروف العمل تواجدها بالوزارة فإنها تذهب للمنزل وتعود مرة أخرى.

ولفتت إلى أن يومها يبدأ قبل الفجر؛ لأنها تنام مبكرا في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءًا، ذاكرة أنها تصلي الفجر وتبدأ في مباشرة أعمالها لحين وقت العمل في الثامنة صباحًا، وترجع إلى المنزل قبل المغرب.

وأشارت إلى أنها لديها طقوس رمضانية في أول أيام الشهر الكريم، وهو أن تجتمع هي وأولادها في أول يوم رمضان للإفطار سويًا، لافتة إلى عدم قدرتها على الالتزام بأي عزومات في ظل توليها الوزارة لضيق وقتها، إلا أنها تقضي أيام الأجازة الأسبوعية مع أبنائها.